◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト２―３巨人（２８日・神宮）二塁ベース上で弾んだ息を整えながら、岡本和が小さくうなずいた。１点リードの８回無死一塁。石山の外角高め１３８キロスライダーを押し返した打球は神宮の夜空に向かって伸び、左中間フェンスに直撃した。「ちゃんと打ててると思います」と７月１３日のＤｅＮＡ戦（東京Ｄ）以来約１か月半ぶり、今季６度目の猛打賞で４番の役目を果たした。突破口を開いたのも主