花沢健吾の同名コミックを実写化した映画『アンダーニンジャ』が2025年1月24日に公開されることが決定し、主演を山崎賢人（※崎は「たつさき」）、ヒロインを浜辺美波、そして監督＆脚本を福田雄一が務めることが発表された。山崎は『斉木楠雄のΨ難』『ヲタクに恋は難しい』に続き、福田監督と3度目のタッグとなる。漫画「アンダーニンジャ」は、「アイアムアヒーロー」などで知られる花沢の最新作。2023年10月には地上波でテ