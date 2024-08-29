◇侍ジャパンU18壮行試合高校日本代表1―7大学日本代表（2024年8月28日ほっともっと神戸）高校日本代表は大学球界屈指の投手陣の前に、打線は6安打で1得点に終わった。初回に中村の152キロ直球を中前打するなどチーム唯一の複数安打を放った3番・高山は「大学生から打てたことは自信にしたい」と前を向く。4番に座った石塚は8回にチーム唯一の長打となる二塁打。打線の核として期待される今秋ドラフト上位候補は「自分