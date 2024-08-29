8月29日（木）の交通取締情報 ＜午前＞国道389・・・荒尾市蔵満（スピード違反）国道218・・・上益城郡山都町城平（歩行者妨害） ＜午後＞国道445・・・上益城郡御船町滝川（スピード違反） ＜夜間＞県道・・・葦北郡芦北町塩浸（スピード違反） ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総称です。＊「歩行者妨害」とは横断歩道を渡ろうとする歩行者