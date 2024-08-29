清水建設はスポーツ施設や音楽ホールの設計初期段階で、混雑時の人の流れや音響性能を可視化できるシミュレーション（模擬実験）システムを開発した。従来は建物の設計案が固まった後に専門家に依頼していたが、設計者自身が分析を行えるようになり、約３か月かかっていた作業を１日に短縮できるという。新たなシステムは主にスポーツ施設や商業施設での使用を想定。特に観客の入退場時に混雑するスポーツ施設は人の流れが複雑