重大なサイバー攻撃を未然に防ぐ「能動的サイバー防御」の導入に向け、自民党がまとめた提言案が判明した。政府が攻撃を検知するため、平時から「外国関連」の通信を監視すべきだと明記した。具体的には外国間と、外国と日本国内を行き交う通信を想定しており、今後政府側と制度設計の検討を進める。提言案は、〈１〉官民連携〈２〉通信情報の利用〈３〉侵入・無害化――の３分野からなる。自民は近く決定し、政府に提出する方