サッカー女子・ＷＥリーグのＩＮＡＣ神戸が２８日、大阪市内で２０２４−２５シーズン新体制発表会見を開いた。千葉から移籍したＵ−２０女子日本代表ＧＫ大熊茜（１９）とＤＦヴィアン・サンプソン（２８）のほか、スペイン、韓国からの加入選手を紹介した。ＤＦ三宅史織（２８）が主将を務めることも発表された。パリ五輪代表のＦＷ田中美南（３０）、ＧＫ山下杏也加（２８）、ＭＦ北川ひかる（２７）が海外移籍。穴を埋める