香港出身の世界的アクションスターのジャッキー・チェン（70）が、パリパラリンピック開幕当日、パリ市内で聖火ランナーを務めた。ジャッキー・チェンの聖火ランナーは25日に大会組織委員会が発表。この日は他に、フランス人女優エルザ・シルベスタイン、米女優ナタリー・ポートマンの元夫でダンサー兼振付家のベンジャミン・ミルピエ氏もランナーを務める。聖火は24日にパラリンピック競技大会の発祥の地である英国のストーク・マ