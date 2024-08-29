俳優の山粼賢人（２９）が福田雄一監督（５６）とタッグを組み、映画「アンダーニンジャ」（来年１月２４日公開）に主演する。ヒロインは女優の浜辺美波（２３）で、山粼とは初共演になる。「ヤングマガジン」に連載中で、現代社会に潜む新たな忍者像を描いた花沢健吾氏の同名人気漫画が原作。２３年にテレビアニメ化された。山粼は忍者組織「ＮＩＮ（ニン）」に所属する末端忍者・雲隠（くもがくれ）九郎役