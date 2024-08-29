◆侍ジャパンU−１８壮行試合大学日本代表７−１高校日本代表（２８日・ほっともっとフィールド神戸）「第１３回ＢＦＡＵ―１８アジア選手権」（９月２日開幕・台湾）に出場する高校日本代表が壮行試合に臨み、大学日本代表が１４安打７点で完勝。ドラフト１位候補・西川史礁外野手（青学大＝４年）が決勝打を含む２安打２打点を挙げた。また先発した１５９キロ右腕の中村優斗（愛工大＝４年）は１５０キロ超の速球で圧倒し