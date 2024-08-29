NY株式28日（NY時間15:02）（日本時間04:02） ダウ平均41085.02（-165.48-0.40%） ナスダック17587.80（-167.02-0.94%） CME日経平均先物38120（大証終比：-250-0.66%） 欧州株式28日終値 英FT100 8343.85（-1.61-0.02%） 独DAX 18782.29（+100.48+0.54%） 仏CAC40 7577.67（+11.89+0.16%） 米国債利回り 2年債 3.869（-0.030） 10年債3.839（+0.017） 30年債4.128（+