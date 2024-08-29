富山競輪の開設73周年記念のG3「瑞峰立山賞争奪戦」が開幕する。注目は12R特選だ。北日本と関東は3人で結束。オールスターを制した古性には小倉が続いて山口は単騎の競走。主役は古性だ。流れに対応して、勝負どころでは中団以内を確保。鋭く踏み込む。小倉が集中して追走。短走路で新山の逃げ脚が魅力。菅田―守沢の北日本勢を連れ、突進するケースが怖い。関東勢を先導する森田は攻めの姿勢が光る。呼応する坂井が出脚を生