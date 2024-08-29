気象台は、午前4時12分に、暴風警報を唐津市、鳥栖市、多久市、伊万里市、武雄市、嬉野市、神埼市、吉野ヶ里町、基山町、上峰町、みやき町、玄海町、有田町、大町町、江北町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】佐賀県・唐津市、鳥栖市、多久市、伊万里市、武雄市、嬉野市などに発表佐賀県では、暴風に警戒してください。南部では、高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■佐賀市□暴風警報30日明け