【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■眞栄田郷敦、見上愛が主演を務めるWEBムービーには、新旧37の日産車が登場！ 日産自動車株式会社が、日産オーナーの愛の物語からインスパイアされた創立90周年記念ムービー「NISSAN LOVE STORY」を8月29日から公開する。 俳優の眞栄田郷敦、見上愛を主演に迎えたこのムービーは 複数の時代を超えて描かれた壮大なラブ ストー