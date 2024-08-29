毎夏恒例の日本テレビ系チャリティー番組「２４時間テレビ４７」が３１日、９月１日に放送される。スポーツ報知では、同番組の見どころを３回にわたって紹介する。第１回は、タレント・萩本欽一（８３）とその妻・澄子さんをモチーフにしたスペシャルドラマ「欽ちゃんのスミちゃん〜萩本欽一を愛した女性〜」（３１日・後９時すぎ）。「視聴率１００％男」と呼ばれた大スター・欽ちゃんの知られざる一面が明かされる。今年の２