Hey! Say! JUMPの最新音楽映像作品『Hey! Say! JUMP LIVE TOUR 2023-2024 PULL UP!』が、8月29日発表の最新「オリコン週間DVDランキング」と「週間Blu-ray Disc（以下BD）ランキング」ともに初登場１位を獲得。音楽作品のDVDとBDを合計した「週間ミュージックDVD・BDランキング」においても1位となり、4作連続・通算4作目となる映像3部門同時1位獲得となった。【動画あり】ドキュメンタリーダイジェスト公開初週売上は、DVD：4