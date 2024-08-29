テレビアニメ『青のミブロ』（10月19日より読売テレビ・日本テレビ放送）のオープニングテーマがSPYAIRの書き下ろし新曲「青」に決定した。あわせて、アニメのオープニング映像と楽曲の一部が初解禁となる『青のミブロ』オープニングのティザームービーも公開された。【動画】SPYAIRの新曲流れる！公開された『青のミブロ』ティザー映像命懸けで青春の炎を燃やす新選組隊士たちが躍動する世界感に寄り添って書き下ろされた「青