NY株式28日（NY時間14:12）（日本時間03:12） ダウ平均40919.57（-330.93-0.80%） ナスダック17480.72（-274.10-1.54%） CME日経平均先物38005（大証終比：-365-0.96%） 欧州株式28日終値 英FT100 8343.85（-1.61-0.02%） 独DAX 18782.29（+100.48+0.54%） 仏CAC40 7577.67（+11.89+0.16%） 米国債利回り 2年債 3.867（-0.032） 10年債3.839（+0.017） 30年債4.128（+