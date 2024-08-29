◇陸上U20世界選手権第1日（2024年8月27日ペルー・リマ）27日に開幕し、女子800メートル予選で日本記録保持者の久保凛（東大阪大敬愛高2年）が1組に登場し、全体トップの2分4秒53で準決勝に進んだ。男子800メートル予選では日本記録保持者の落合晃（滋賀学園高3年）が1分50秒67で5組2着。吉沢登吾（桐朋高3年）が1分51秒49で3組3着となり、ともに予選を通過した。男子100メートルは西岡尚輝（東海大大阪仰星高3年）が