気象台は、午前3時24分に、洪水警報を高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町に発表しました。また暴風警報を延岡市、日向市、西都市、高鍋町、新富町、木城町、川南町、都農町、門川町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】宮崎県・高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町に発表宮崎県では、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水、暴風、高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■宮崎市□大雨警報・土砂災害30日明け方