気象台は、午前2時56分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を四万十市、中土佐町に発表しました。また大雨警報（土砂災害）を檮原町、津野町、三原村に発表しました。さらに大雨警報（浸水害）を須崎市、土佐清水市、四万十町、大月町、黒潮町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】高知県・四万十市、中土佐町に発表西部では、土砂災害や高波に警戒してください。中部、西部では、低い土地の浸水に警戒してください。【