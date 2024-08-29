パリ・パラリンピックは28日、パリ市中心部のコンコルド広場で行われた開会式で開幕した。セーヌ川を船でパレードしたパリ五輪と同じく競技場外での開会式となり、選手たちは凱旋門をバックにシャンゼリゼ通りを行進してコンコルド広場へ到着。海外大会では最多の175選手が出場する日本選手団は76番目に登場した。旗手を務める陸上男子の石山大輝（24＝順大大学院）と競泳女子の西田杏（27＝シロ）を先頭に行進した。開会式前