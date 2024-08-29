[モスクワ ２８日 ロイター] - ロシア外務省は２８日、米国のジャーナリストや弁護士のほか、ロシアが軍事企業と見なす企業の幹部を含む合計９２人の米国人のロシア入国を禁止すると発表した。ロシア外務省が対話アプリ「テレグラム」で公表した入国禁止の対象者リストには、米紙ウォール・ストリート・ジャーナル（ＷＳＪ）の社員１４人、米紙ニューヨーク・タイムズの記者５人、米紙ワシントン・ポストの記者４人が含まれて