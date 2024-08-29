宮崎県美郷町付近では、29日2時までの1時間に約120ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、「記録的短時間大雨情報」が発表されました。宮崎県美郷町付近で猛烈な雨九州南部では台風本体や台風周辺の活発な雲がかかっています。レーダーの解析で、宮崎県美郷町付近では、29日2時までの1時間に約120ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、「記録的短時間大雨情報」が発表されました。大雨による土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に警戒してく
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