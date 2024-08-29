NY株式28日（NY時間13:26）（日本時間02:26） ダウ平均41035.79（-214.71-0.52%） ナスダック17556.94（-197.88-1.11%） CME日経平均先物38215（大証終比：-155-0.41%） 欧州株式28日終値 英FT100 8343.85（-1.61-0.02%） 独DAX 18782.29（+100.48+0.54%） 仏CAC40 7577.67（+11.89+0.16%） 米国債利回り 2年債 3.863（-0.036） 10年債3.835（+0.013） 30年債4.125（+