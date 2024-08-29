気象台は、午前2時20分に、大雨警報（土砂災害）を人吉市、錦町、山江村、球磨村に発表しました。また暴風警報を玉東町、南関町、和水町、西原村、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、山都町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】熊本県・人吉市、錦町、山江村、球磨村に発表熊本、球磨地方では、土砂災害に警戒してください。熊本、天草・芦北、球磨地方では、暴風に警戒してください。熊本、天草・芦北地方では、高波