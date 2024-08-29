NY株式28日（NY時間12:51）（日本時間01:51） ダウ平均41085.27（-165.23-0.40%） S＆P5005589.89（-35.91-0.64%） ナスダック17575.74（-179.08-1.01%） CME日経平均先物38225（大証終比：-145-0.38%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は反落。市場は引け後に発表されるエヌビディア＜NVDA＞の決算待ちの状態 の中、ＩＴ・ハイテク株に一斉に売りが入っており、市場の雰囲気を圧迫してい