気象台は、午前2時5分に、大雨警報（土砂災害）を臼杵市、津久見市、杵築市、宇佐市、日出町、玖珠町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】大分県・臼杵市、津久見市、杵築市、宇佐市、日出町、玖珠町に発表大分県では、土砂災害に警戒してください。中部、南部では、高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■大分市□大雨警報・土砂災害30日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）・浸水1時間最大