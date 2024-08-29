29日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2024年9月限は前日比130円安の3万8240円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値3万8371.76円に対しては131.76円安。出来高は5789枚となっている。 TOPIX先物期近は2684.5ポイントと前日比8ポイント安、TOPIXの現物終値比は7.62ポイント安で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物