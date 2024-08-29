ロシアによるウクライナへの大規模な攻撃を受けてNATO（北大西洋条約機構）とウクライナが会合を開き、NATOの加盟国はウクライナ支援の継続を再確認しました。28日、ウクライナとNATO加盟国が対等な立場で話し合うために去年7月に設立された「NATO・ウクライナ理事会」が開かれました。ウクライナでは26日、ロシア軍による過去最大規模の攻撃で民間施設やインフラ施設に大きな被害が出ていて、理事会はウクライナ側の要請で