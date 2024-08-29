宮崎市消防局によると、２８日午後１１時頃、宮崎市田吉や同市城ヶ崎などの住民から「ガラスが割れた」といった通報が相次いだ。突風による被害を受けたとみられ、けが人が多数出ており、１０人以上が救急搬送されたという。