NY株式28日（NY時間12:05）（日本時間01:05） ダウ平均41127.42（-123.08-0.30%） ナスダック17559.41（-195.41-1.10%） CME日経平均先物38260（大証終比：-110-0.29%） 欧州株式28日GMT16:05 英FT100 8343.85（-1.61-0.02%） 独DAX 18782.29（+100.48+0.54%） 仏CAC40 7577.67（+11.89+0.16%） 米国債利回り 2年債 3.857（-0.042） 10年債3.827（+0.006） 30年債4.11