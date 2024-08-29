◇ナ・リーグカブス9ー5パイレーツ（2024年8月27日ピッツバーグ）カブス・鈴木が逆転勝利の口火を切る一発を放った。0―2の4回無死一塁。カウント3―1から、剛腕ジョーンズの外角低めの直球を右翼ポール際へ。4戦3発となる同点19号2ランだった。「カウントが有利になりバットを出しやすい状況になったのが良かった」。自己最多タイで、松井秀喜、ドジャース・大谷に続く日本選手3人目の2年連続20号に王手。この一発から