気象台は、午前1時12分に、洪水警報を川南町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】宮崎県・川南町に発表宮崎県では土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に、南部平野部、南部山沿い、北部山沿いでは暴風に、南部平野部、北部平野部では高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■宮崎市□大雨警報・土砂災害30日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）・浸水30日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）