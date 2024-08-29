バスケットボール男子日本代表で、五輪２大会出場の富樫勇樹（千葉Ｊ）が２８日、横浜市内で自らが企画したバスケと音楽を融合させたイベント「ＵＮＡＶＥＲＡＧＥＦＥＳ．」を開催した。河村勇輝や馬場雄大、高田真希（デンソー）ら、バスケ男女日本代表の他に、パリ五輪で金メダルを獲得したレスリング女子の藤波朱理（日体大）、鏡優翔（サントリー）、体操男子で団体金の萱和磨、谷川航（ともにセントラルスポーツ）、陸