NY株式28日（NY時間11:18）（日本時間00:18） ダウ平均41249.89（-0.610.00%） ナスダック17490.37（-264.45-1.49%） CME日経平均先物38395（大証終比：+25+0.07%） 欧州株式28日GMT15:18 英FT100 8348.00（+2.54+0.03%） 独DAX 18789.24（+107.43+0.58%） 仏CAC40 7588.73（+22.95+0.30%） 米国債利回り 2年債 3.849（-0.051） 10年債3.822（0.000） 30年債4.112（-0