気象台は、午前0時21分に、暴風警報を平戸市、松浦市、佐々町に発表しました。また波浪警報を長崎市、佐世保市（宇久地域を除く）、佐世保市（宇久地域）、大村市、西海市（江島・平島を除く）、西海市（江島・平島）、長与町、時津町、東彼杵町、川棚町、小値賀町、新上五島町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】長崎県・平戸市、松浦市、佐々町に発表南部、北部、五島では、暴風や高波に警戒してください。【警報