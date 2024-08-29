【Amazon：「AirPods Max」セール】 開催期間：8月29日～9月4日23時59分 AmazonにてApple製ヘッドホン「AirPods Max」のセールが実施されている。期間は9月4日23時59分まで。 今回セールの対象となったのは、2020年に発売されたワイヤレスヘッドホン「AirPods Max」。外部のノイズを遮断して音楽に集中できるアクティブノイズキャンセリングを搭載し、
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