【Amazon：「Beats」セール】 開催期間：8月29日～9月4日23時59分 Solo3 Wireless AmazonにてBeats製ヘッドホンやイヤホンのセールが実施されている。期間は9月4日23時59分まで。 本セールでは、Beatsのワイヤレスヘッドホン「Solo3 Wireless」や完全ワイヤレスイヤホン「Studio Buds+」などがラインナップ。2024年5月に発売されたばかりの最新モ