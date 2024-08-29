【Amazon：「Apple Watch」セール】 開催期間：8月29日～9月4日23時59分 AmazonにてApple製スマートウォッチ「Apple Watch」のセールが実施されている。期間は9月4日23時59分まで。 今回セールの対象となったのは、2022年に発売された「Apple Watch Series 8」。心拍数や血中酸素ウェルネス、心電図、皮膚温度、睡眠などのヘルスケア機能や様々