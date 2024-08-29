【Amazon：LG製ゲーミングモニターセール】 開催期間：8月29日～9月11日23時59分 UltraGear 49GR85DC-B（48.8インチ/5,120×1,440/240Hz） AmazonにてLG製ゲーミングモニターのセールが実施されている。期間は9月11日23時59分まで。 今回セールの対象となったのは、LGのゲーミングモニター「UltraGear」シリ&#1