【Amazon：「レグザ Z570K」セール】 セール期間：8月29日0時～9月10日23時59分 Amazonは、4K液晶テレビ「レグザ Z570K」（43V/50V/55V）をセール価格で販売している。セール期間は8月29日0時から9月10日23時59分まで。 4K倍速パネルを搭載した「レグザ Z570K」は、動きの速いシーンでもクリアな映像を実現。映画やアニメなどのコマ数が少