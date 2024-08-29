気象庁の最新情報（29日・午前5時22分）非常に強い台風第10号は、29日4時には薩摩川内市の南南西約40キロにあって、1時間におよそ15キロの速さで北へ進んでいます。【写真で見る】台風10号の予想進路は？ 九州直撃→四国→近畿 列島縦断の可能性中心の気圧は935ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は50メートル、最大瞬間風速は70メートルで、中心から半径110キロ以内では風速25メートル以上の暴風となっています。台風は、今後、