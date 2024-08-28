非常に強い台風10号は発達しながら北上していて、県内には28日、暴風、波浪、高潮の特別警報が発表されました。 最大級の警戒をし、身の安全を確保してください。 非常に強い台風10号は28日午後10時には屋久島の北北西50キロにあり、時速10キロで北へ進んでいます。 中心気圧は935ヘクトパスカル、最大瞬間風速は70メートルです。 気象庁は28日、薩摩、大隅、種子島・屋久島地方に暴風と波浪の特別警報を、薩摩地方の一