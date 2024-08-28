JR東海は29日の東海道線について、「静岡駅～掛川駅」間は始発から夕方頃まで上下線で運転を見合わせると発表しました。天候が回復し、線路等の安全確認が終了次第、順次運転を再開する予定です。また「熱海駅～静岡駅」「掛川駅～豊橋駅」については、始発から上下線で通常より本数を減らして運行します。