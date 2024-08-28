気象台は、午後11時50分に、大雨警報（土砂災害）を多良木町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】熊本県・多良木町に発表球磨地方では、土砂災害に警戒してください。熊本、天草・芦北、球磨地方では、暴風に警戒してください。熊本、天草・芦北地方では、高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■熊本市□暴風警報29日未明から29日夜遅くにかけて警戒（以後も警戒必要）ピーク時間29日夜のはじ