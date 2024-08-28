今季も開幕から3連勝を記録し、スコットランド国内リーグで快調なスタートを切った王者セルティック。ライバルのレンジャーズも2勝1分のスタートを切っていて、目立ったサプライズもない通常通りの始まりと言える。ただ、スコットランド国内リーグの環境は特殊だ。王者セルティックの力が圧倒的すぎて、他クラブとの実力差に大きな開きがあるのだ。今季のセルティックは開幕3試合で9ゴール0失点と内容もパーフェクトだが、このスタ