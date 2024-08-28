【ワシントン＝池田慶太】イスラム主義組織ハマスに拘束され、パレスチナ自治区ガザで人質となっている米国人男性の母親レイチェル・ゴールドバーグさん（５４）が２７日、読売新聞のオンライン取材に応じた。願い事のために鶴を折る日本の伝統を知り、生還を願って千羽鶴を作り始めたという。「毎日耐えがたいほど心が痛む」と思いを打ち明けた。人質になったのは米国とイスラエルの二重国籍を持つ長男ハーシュさん（２３）。