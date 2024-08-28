【MLB】ドジャース2-3オリオールズ（8月27日（日本時間8月28日））【映像】大谷、“想定外の打撃”で異変8月27日（日本時間8月28日）に米・カリフォルニア州ロサンゼルスのドジャースタジアムで行われたロサンゼルス・ドジャース対ボルチモア・オリオールズの一戦で、ドジャース・大谷翔平がヒットを放った際に、“あらぬ方向”を見ていた相手キャッチャーの姿が、野球ファンの間で注目を集めている。この試合の