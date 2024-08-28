自民党総裁選（９月１２日告示、２７日投開票）を巡り、小泉進次郎・元環境相（４３）は９月６日に記者会見を開き、立候補を表明する。小泉氏の事務所が２８日、発表した。台風１０号の接近を踏まえ、３０日としていた日程を変更した。総裁選への出馬は初めてとなる。高市早苗経済安全保障相（６３）は９月９日の表明で調整に入った。小泉氏は衆院神奈川１１区選出で当選５回。党青年局長や内閣府兼復興政務官などを経て、２０